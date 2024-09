Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Möhnesee (ots)

Am Samstag, 31.08. befuhr ein 60-jähriger Mann aus Warstein gegen 18:10 Uhr mit seinem Pkw Dacia die Straße "Am Hassenbruch" in Günne und wollte in die Möhnestraße einbiegen. Zur selben Zeit befand sich ein 66-jährige Frau aus Arnsberg mit ihrem Pedelec auf dem parallel zur Möhnestraße verlaufenden Radweg und war Richtung Niederense unterwegs. Als sich der Autofahrer dem Einmündungsbereich näherte, stoppte er zwar seinen Pkw vor dem Radweg, die Fahrzeugfront ragte jedoch über die Haltlinien hinaus in den Radweg hinein. Die in diesem Moment querende Radlerin erkannte die Situation, bremste und wich dem Dacia aus. Dabei verlor sie jedoch die Kontrolle über ihr Rad und stürzte auf die Fahrbahn. Die Arnsbergerin wurde nur leicht verletzt. Die Hinzuziehung des Rettungsdienstes war nicht erforderlich. (sn)

