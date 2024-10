Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung an Kfz - Täter stechen in Reifen an LKW-Anhänger

Bünde (ots)

(um) Am Montag erhielt die Polizei Kenntnis über eine Sachbeschädigung an der Theodor-Rosenbaum-Straße in Ennigloh. Dort hatte eine Fahrerin einen LKW mit Auflieger der Marke Kögel S24 kurzfristig am Freitag abgestellt. Nachdem Sie am Montag zurückkehrte stellte sie platte Reifen am Aufflieger fest. Ein Reifenfachservice verständigt, erschien vor Ort und stellte drei zerstochen Reifen fest. Der Schaden wird mit mindestens 1000.- Euro angegeben. Die Polizei bittet um Zeugenmeldungen in diesem Fall. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

