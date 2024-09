BPOL NRW: Doppelter Fahndungserfolg - Bundespolizei nimmt zwei marokkanische Staatsangehörige am Bahnhof Köln Messe/Deutz fest

Haltern am See (ots) - Gestern Abend (17. September) soll eine Gruppe Minderjähriger am Bahnhof Haltern am See Feuerwerkskörper auf Jugendliche geworfen haben. Einer der Beteiligten habe zudem ein Klappmesser gezückt. Gegen 20 Uhr informierte ein Reisender die Polizei Recklinghausen über eine größere Personengruppe am Bahnhof Haltern am See, welche pyrotechnische ...

mehr