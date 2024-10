Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Brand eines Vereinsheims Polizei ermittelt zur Brandursache

Ibbenbüren (ots)

Die Polizei ist in der Nacht zu Donnerstag (03.10.24) zu einem Brand an der Heinrich-Brockmann-Straße in Ibbenbüren gerufen worden. Zeugen hatten gegen 03.50 Uhr das Feuer an dem dortigen Vereinsheim entdeckt und die Feuerwehr verständigt. Bei Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei brannte zunächst der Dachstuhl des Gebäudes. In der Folge brannte das komplette Gebäude ab. Die Feuerwehr Ibbenbüren war mit den Löscharbeiten bis zum Mittag des Donnerstags beschäftigt. Die Brandursache ist derzeit unklar. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen. Es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden, zur Höhe können zurzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die verdächtige Feststellungen gemacht haben oder die Hinweise zu dem Brand geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ibbenbüren zu melden, 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell