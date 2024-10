Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Auto prallt gegen Baum

Tecklenburg (ots)

Bei einem Unfall auf der Osnabrücker Straße hat sich am Dienstag (01.10.2024) gegen 13.05 Uhr ein Mann schwer verletzt. Der 24-Jährige aus Lotte fuhr mit seinem Audi A6 aus Tecklenburg kommend in Richtung Lotte. Nach einer Rechtskurve mit leichtem Gefälle verlor er die Kontrolle über sein Auto. Der Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab, fuhr durch einen Grünstreifen und kollidierte frontal mit einem Baum. Durch den Aufprall drehte sich das Auto und blieb in Richtung Tecklenburg stehen. Der 24-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise 20.000 Euro.

