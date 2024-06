Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Betrunken Unfall verursacht- Wert über 1 Promille

Gevelsberg (ots)

Ein 55-jähriger Gevelsberger verursachte einen Unfall mit einem Atemalkoholwert von über 1 Promille. Am 18.06.2024, gegen 18:00 Uhr parkte der Gevelsberger mit seinem Pkw der Marke Mercedes in einer Parkbucht in der Rosendahler Straße in Gevelsberg ein. Dabei touchierte er einen Mercedes eines 24-jährigen Gevelsbergers. Dieser hatte den Unfall beobachtet und die Polizei informiert. Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der 55-Jährige unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Test verlief eindeutig positiv. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell