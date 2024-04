Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hagenbach - Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Hagenbach (ots)

Am Samstagmittag, den 27.04.2024 kam es gegen 17:30 Uhr auf der L 540 zwischen Wörth und Hagenbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 85-jährigen Fahrradfahrer und einem 26-jährigen PKW-Fahrer. Der PKW-Fahrer befuhr die L 540 von Hagenbach kommend in Richtung Wörth als der Fahrradfahrer von links aus einem Feldweg auf die Landstraße einbog und dem PKW-Fahrer somit die Vorfahrt nahm. Dieser wich aus um eine Kollision mit dem Fahrradfahrer zu vermeiden, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Der Fahrradfahrer stürzte vor Schreck und verletzte sich leicht am Ellenbogen. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte durch die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem 85-jährigen festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab 0,75 Promille. Entsprechend wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet.

