POL-DO: Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall in Lünen verletzt - Zeugen gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1173

Eine 69-Jährige aus Lünen ist am 30. November bei einem Verkehrsunfall auf der Cappenberger Straße in Lünen leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Den ersten Zeugenangaben zufolge war die Frau an diesem Tag gegen 14.30 Uhr mit ihrem Pedelec auf dem Radweg der Cappenberger Straße in Richtung Süden unterwegs. In Höhe der Einmündung Schulstraße befand sich ein Auto wartend auf dem Radweg, um von der Schulstraße nach rechts auf die Cappenberger Straße abzubiegen. Als die 69-Jährige diesem Auto auswich, stürzte sie und wurde leicht verletzt.

Das Auto bog nach rechts auf die Cappenberger Straße ab und entfernte sich in südliche Richtung.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Angaben zu dem Wagen machen können. Hinweise gehen bitte an die Polizeiwache in Lünen unter Tel. 0231/132-3121.

