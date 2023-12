POL-DO: Schwerer Verkehrsunfall mit vier Verletzen an der Anschlussstelle B236 bei Lünen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1166 Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und Polizei Dortmund: Tötungsdelikt an der Kaiserstraße in Dortmund. Am Dienstagabend (05. Dezember) kam es gegen 17:40 Uhr zu einem Tötungsdelikt an der Kaiserstraße in Dortmund. Ersten Erkenntnissen zufolge steht ein 19-Jähriger aus Dortmund im Verdacht, einen 34-jährigen Dortmunder lebensgefährlich verletzt zu haben. Der ...

mehr