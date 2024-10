Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Sperrung der Emsdettener Straße nach Verkehrsunfall

Neuenkirchen (ots)

An der Emsdettener Straße/Kreuzung Rote Erde ist es am Dienstagmorgen (01.10.24) gegen 07.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Straße musste im Unfallbereich voll gesperrt werden. Es bildete sich ein Rückstau. Eine 46-jährige Autofahrerin aus Ibbenbüren wollte ersten Erkenntnissen zufolge aus Mesum kommend auf die Emsdettener Straße abbiegen. Ein 65-jähriger Autofahrer aus Greven, der mit seinem Wagen auf der Emsdettener Straße in Richtung Neuenkirchen fuhr, kollidierte mit dem Auto der 46-Jährigen. Der 65-Jährige und seine 62-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Greven, wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Die Ibbenbürenerin blieb unverletzt. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Die Straße konnte gegen 10.30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell