POL-ST: Ochtrup, mehrere Kühlergrills in Waldstück gefunden

Ochtrup (ots)

In einem kleinen Waldstück nahe dem Ochtruper See sind mehrere Auto-Kühlergrills aufgefunden worden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Herkunft der Autoteile aufgenommen. Eine Zeugin rief am Samstagabend (21.09.24) gegen 20.15 Uhr die Polizei, weil sie die Kühlergrills entdeckt hatte. Die Teile lagen in dem Waldstück, das sich von der L573 aus gesehen hinter dem Ochtruper See befindet und das an die Straße Weinerpark grenzt. Es handelt sich um Kühlergrills von Audi. Sie sind offenbar unbeschädigt und neuwertig. Hinweise zur Herkunft der Autoteile nimmt die Wache in Steinfurt entgegen, Telefon 02551/15-4115.

