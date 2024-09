Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren-Dörenthe, Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden Zeugen gesucht

Ibbenbüren (ots)

Am Mittwoch (25.09.) gegen 07.13 Uhr befuhr ein 18-jähriger Ibbenbürener mit seinem E-Scooter den linksseitig gelegenen Radweg der B219 (Münsterstraße) in Richtung Ibbenbüren. Aus der Einmündung Riesenbecker Straße wurde ihm von einem weißen Pkw, der nach rechts in Richtung Dörenthe abbiegen wollte, die Vorfahrt genommen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der 18-Jährige leicht verletzte. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der Unfallverursacher mit dem weißen Pkw in Richtung Dörenthe, ohne weitere Angaben zu seiner Person zu machen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Wir suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Angaben zu den Unfallbeteiligten machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren 05451/5914315.

