Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, falsche Installateure bestehlen 82-Jährigen, Täterbeschreibung

Lotte (ots)

In Lotte-Wersen haben sich unbekannte Täter am Donnerstag (26.09.24) unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung eines 82-Jährigen verschafft und diesen bestohlen. Die Männer klingelten gegen 16.15 Uhr an der Haustür des Geschädigten im Ortskern. Sie gaben an, das Wasser in seiner Wohnung überprüfen zu müssen. Der Geschädigte ließ die Unbekannten ins Haus. Einer der Täter lenkte den 82-Jährigen ab, ein anderer wollte angeblich die Heizung im Wohnzimmer testen. Kurz darauf verließen die beiden die Wohnung wieder. Der Geschädigte stellt fest, dass seine goldene Taschenuhr mit einem vierstelligen Eurowert gestohlen worden war. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Ein Mann war etwa 45 bis 50 Jahre alt, ca. 1,90 Meter groß und schlank. Er hatte schwarze Haare und trug schwarze Kleidung. Er sprach akzentfrei Deutsch. Der andere war etwa gleich alt, ca. 1,85 Meter groß und korpulent. Er hatte schwarze Haare und einen dunklen Stoppelbart, und er trug schwarze Kleidung. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen bei der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315. Darüber hinaus warnt die Polizei vor solchen Haustürbetrügern. Die Tipps: - Lassen Sie nie einfach Fremde in Ihre Wohnung. - Schauen sie sich vor dem Öffnen der Tür den oder die Besucher durch den Türspion oder das Fenster genau an. Öffnen Sie falls möglich nur bei vorgelegtem Sperrriegel. - Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie diesen genau. Rufen Sie im Zweifelsfall die entsprechende Behörde an. Suchen Sie die Telefonnummer selbst raus. - Lassen Sie nur Handwerker ins Haus, die sie selbst bestellt haben, oder die die Hausverwaltung angekündigt hat. - Fordern Sie Unbekannte auf, zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen, wenn Sie eine Vertrauensperson hinzugeholt haben. - Wehren Sie zudringliche Besucher energisch ab. Sprechen Sie laut oder rufen Sie nach Hilfe.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell