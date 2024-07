POL-WES: Wesel - Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Alpen (ots) - In der Nacht zum Mittwoch versuchten bislang unbekannte Täter gegen 00:30 Uhr in ein Haus an der Lindenallee einzubrechen. Die 81- jährige Hausbewohnerin war auf Geräusche an ihrer Terrassentür aufmerksam geworden und konnte bei Nachschau das Licht von Taschenlampen hinter ihrer Tür erkennen. Sie machte durch Klopfen vor die Terrassentür auf sich ...

