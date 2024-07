Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Alpen (ots)

In der Nacht zum Mittwoch versuchten bislang unbekannte Täter gegen 00:30 Uhr in ein Haus an der Lindenallee einzubrechen.

Die 81- jährige Hausbewohnerin war auf Geräusche an ihrer Terrassentür aufmerksam geworden und konnte bei Nachschau das Licht von Taschenlampen hinter ihrer Tür erkennen.

Sie machte durch Klopfen vor die Terrassentür auf sich aufmerksam, woraufhin die Täter die Flucht ergriffen.

Eingesetzte Polizeibeamte konnten kurz darauf drei Personen auf dem Flughafenweg beobachten, die bei Erblicken der Streifenwagenbesatzung unmittelbar die Flucht in die angrenzenden Felder ergriffen.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung, unter Hinzuziehung eines Polizeihundes und eines Polizeihubschraubers, konnten die Flüchtigen nicht aufgefunden werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Tätern geben können.

/cd Ref. 240703-0030-095964

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell