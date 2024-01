Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verfolgungsfahrt endet mit Verkehrsunfall

Klingenmünster (ots)

Am Dienstag, 02.01.24, gegen 16:10 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 9 bei Wörth zu einem gefährlichen Überholmanöver eines Audi-Fahrers. Der Fahrer des dunkelgrauen Audi sollte daraufhin durch Beamte der Bundespolizei einer Kontrolle unterzogen werden, missachtete jedoch jegliche Anhaltesignale. Die Verfolgung des Audi A6 ging mit einer Geschwindigkeit von teilweise über 200Km/h über die A 65 bis zur Anschlussstelle Landau-Süd und anschließend in den Bereich der Ortschaften Impflingen, Billigheim-Ingenheim, Rohrbach, Heuchelheim und Klingenmünster. In Klingenmünster fuhr der Audi A6 auf einen verkehrsbedingt an der Einmündung Totenweg, Ecke Steinstraße, verkehrsbedingt stehenden Mercedes CLK200 auf. Während der Verfolgungsfahrt und dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Anschließend wurde der Audi-Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Ein Alkoholtest ergab fast 0,7 Promille. Dem 74-jährigen Mann aus der Südpfalz wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und verbotenes Kraftfahrzeugrennen ermittelt.

