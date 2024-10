Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Pkw fährt gegen Baum

Ladbergen (ots)

Bei einem Unfall ist am Dienstag (01.10.2024) gegen 22.50 Uhr ein Mann schwer verletzt worden. Der 20-jährige Saerbecker fuhr mit seinem Mercedes C 180 auf der Saerbecker Straße Richtung Ladbergen. Zwischen der B475 und der A1 kam er in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw streifte einen Brückenpfeiler und kollidierte dann mit einem Baum. Der 20-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gefahren. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei knapp 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell