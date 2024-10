Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, schwerer Raub 54-Jähriger durch Messer schwer verletzt

Rheine (ots)

An der Straße Auf dem Thie hat es am Dienstagabend (01.10.24) gegen 20.50 Uhr einen schweren Raub gegeben. Dabei wurde ein 54-jähriger Mann aus Rheine schwer verletzt. Ein unbekannter Täter sprach den Geschädigten auf dem Gehweg an. Er forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld sowie des Mobiltelefons. Der Geschädigte händigte einige Geldscheine aus. Der Täter verletzte den 54-Jährigen mit dem Messer - dann flüchtete er. Der Geschädigte wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein Notarzt war im Einsatz. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Der Mann ist etwa 20 bis 30 Jahre alt. Er trug eine graue Jogginghose, ein rotes Oberteil sowie eine Base Cap. Er war vermummt. Die Polizei leitete eine groß angelegte Fahndung nach dem Täter ein - jedoch ohne Erfolg. Es werden Zeugen gesucht. Diese melden sich bitte bei der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell