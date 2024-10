Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht Zeugen gesucht

Ibbenbüren (ots)

Am Freitag (27.09.) gegen 12.40 Uhr befuhr ein mit Schülern besetzter Bus den Püsselbürener Damm in Richtung Uffeln. An der Einmündung Zum Esch nahm ein nach links abbiegender Pkw dem Bus die Vorfahrt, so dass der Busfahrer stark bremsen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Eine Kollision fand nicht statt, jedoch stürzten im Bus mehrere Personen. Hierbei prallte ein Schüler mit dem Kopf in die Frontscheibe. Ob er sich hierbei verletzte ist derzeit nicht bekannt. Er entfernte sich, nachdem der Bus hielt, ohne dass mit ihm gesprochen werden konnte. Der Unfallverursacher entfernte sich ebenfalls mit seinem Pkw in Richtung Ibbenbüren, ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen. Nach ersten Ermittlungen soll es sich bei dem Pkw um einen blauen VW, vermutlich SUV, gehandelt haben. Wir bitten den Schüler, der in die Scheibe stürzte, sich bei der Polizei zu melden. Des Weiteren suchen wir Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Pkw bzw. dessen Fahrer machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren unter 05451/5914315.

