POL-PB: Grillunfall - 28-Jähriger schwerverletzt

Altenbeken (ots)

(mb) Am Montagabend hat ein Mann beim Entzünden eines Grills schwere Verbrennungen erlitten.

Gegen 19.45 Uhr wollte der 28-jährige Mann im Garten eines Wohnhauses am Ossensteg einen Holzkohlegrill anzünden. Als Grillanzünder nutzte er Benzin aus einem Kanister, welches er über die kalte Holzkohle goss. Beim Entzünden mit einem Feuerzeug kam es zu einer Verpuffung der Treibstoffgase mit einer hohen Stichflamme. Die Kleidung des 28-Jährigen fing Feuer. Anwesende Familienangehörige löschten die Flammen, leisteten erste Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst. Der Notarzt forderte aufgrund der schweren Brandverletzungen des Unglücksopfers einen Rettungshubschrauber an, mit dem der Verletzte in eine Klinik nach Dortmund geflogen wurde. Laut Rettungsdienst bestünde keine akute Lebensgefahr.

