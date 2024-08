Polizei Paderborn

POL-PB: Vier Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Paderborn (ots)

(CK) - Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am Sonntagabend (04.08., 19.10 Uhr) vier Männer, die versuchten, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Jahnstraße einzubrechen. Daraufhin informierte er die Polizei.

Die polizeilichen Einsatzkräfte umstellten das Haus und durchsuchten es. Im sechsten Obergeschoss trafen die Polizeibeamten schließlich auf die vier Tatverdächtigen, allesamt polizeibekannt, die versuchten, sich zu verstecken.

Es handelt sich um Männer im Alter zwischen 19 und 26 Jahren. Das Quartett wurde vorläufig festgenommen.

Im PKW, mit dem die Beschuldigten zum Tatort gefahren waren, befanden sich verschiedene Beweismittel. Das Auto wurde deshalb ebenso wie die Mobiltelefone der Männer sichergestellt.

Gegen den 26-jährigen Beschuldigten lag bereits ein Untersuchungs-Haftbefehl vor. Der Mann wurde daraufhin in eine JVA überführt. Gegen die drei anderen Männer wurden Strafanzeigen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls gefertigt. Die Ermittlungen dauern an.

