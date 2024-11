Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Loffenau - Wohnungseinbruchsdiebstahl, Zeugen gesucht

Loffenau (ots)

Die Polizei hat nach einem Wohnungseinbruchsdiebstahl am Mittwoch in der Straße "Rheinblick" die Ermittlungen aufgenommen. Die bislang unbekannten Täter gelangten nach ersten Erkenntnissen zwischen 9 Uhr und 19 Uhr durch das Aufhebeln einer Terrassentür in das Anwesen. In Abwesenheit der Wohnungsinhaber durchwühlten sie offenbar sämtliche Räumlichkeiten. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 zu melden.

