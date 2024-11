Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach, Unterharmersbach - Ingewahrsamnahme nach gefährlicher Körperverletzung

Zell a.H., Unterharmersbach (ots)

Nach verbalen Streitigkeiten soll ein Mann am Mittwochabend seine Partnerin und deren Sohn in einer Wohnung in der Klosterstraße bedroht und attackiert haben. Überdies soll er mit Gegenständen geworfen und eine Tür beschädigt haben. Beim Eintreffen der Polizeistreife gegen 21 Uhr verhielt sich der stark alkoholisierte 45-Jährige aggressiv, beleidigte die Beamten und widersetzte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Verletzt wurde niemand. Der Mann wurde nach vorläufiger Festnahme in Gewahrsam genommen. Ihn erwarten Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

