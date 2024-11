Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Auffahrunfall

Bühl (ots)

Am Mittwoch kam es auf der L86a in Fahrtrichtung Unzhurst zu einem Auffahrunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Vermutlich verkehrsbedingt musste der Fiat-Fahrer abbremsen, um die L86a nach rechts in die Eisenbahnstraße zu verlassen. Der dahinterfahrende Motorrad-Fahrer erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr dem Mann auf. Bei dem Zusammenstoß wurde der Kraftradfahrer leicht verletzt und in eine nahegelegene Klinik gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 5.000 Euro. /em

