Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verstärkte Zweiradkontrollen im Bereich der Polizeiinspektion Andernach

Polizeiinspektion Andernach (ots)

Wegen des schönen Wetters und dem anstehenden Wochenende wurde im Bereich der Polizeiinspektion Andernach Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt motorisierte Zweiräder eingerichtet. Hier wurde aus taktischer und verkehrstechnischer Sicht zwischen Kontrollstellen im städtischen und ländlichen Bereich unterschieden. Um die tatsächliche Höchstgeschwindigkeit der Fahrzeuge an Ort und Stelle überprüfen zu können, wurde hierzu eigens ein Rollenprüfstand mitgeführt.

Eine der Verkehrskontrollen fand somit im Stadtgebiet Weißenthurm auf der Hauptstraße statt. Hier wurde am 19.07.2024, in den Mittagsstunden eine Kontrollstelle eingerichtet und vorbeikommende motorisierte Zweiräder kontrolliert. Insgesamt kam es hier zu einer Überprüfung von 18 Fahrzeugen. Dabei wurden 5 Mängel festgestellt und mehrere verkehrserzieherische Gespräche geführt. Auch kam es in 2 Fällen zum Verstoß des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Hier wurde jeweils ein Mofa überprüft bei dem festgestellt wurde, dass die tatsächliche Geschwindigkeit von 25km/h weit überschritten wurde. Somit reichte eine Prüfbescheinigung nicht mehr aus und die Fahrer konnten eine Fahrerlaubnis der Klasse AM nicht vorweisen. Dies führte somit unweigerlich zu einer Anzeige welche im Nachgang nicht billig wird.

Eine weitere Kontrolle wurde am Samstag, dem 20.07.24, vormittags auf der L113 im Bereich Nickenich durchgeführt. Auch hier war der Schwerpunkt wieder der motorisierte Zweiradverkehr. Allerdings wurde hier gezielter in Richtung Krafträder überprüft. Insgesamt kam es zu einer Kontrolle von 23 Fahrzeugen, dabei konnten ebenfalls diverse Mängel festgestellt werden. Auch hier wurde der Rollenprüfstand mitgeführt um etwaige Verstöße und anschließende Maßnahmen treffen zu können. Bei einer Kontrolle zweier niederländischer Fahrzeuge konnten erhebliche Mängel festgestellt werden. Insgesamt wird die Kontrolle durch Passanten und Kontrollierte sehr positiv bewertet. Aufgrund des guten Wetters und des hohen Besucheraufkommens wurde der Einsatz von einer hohen Personenanzahl wahrgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell