Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Junges Duo beim Sprühen erwischt

Halle (Saale) (ots)

Am Montag, den 24. Juni 2024 nahm eine Streife des Bundespolizeireviers Halle (Saale) gegen 17:30 Uhr zwei Personen im Personentunnel des S-Bahnhaltepunktes Halle-Neustadt wahr, wie diese Graffitis von einer Gesamtfläche von circa fünf Quadratmeter in weißer Farbe sprühten. Die Tatverdächtigen wurden angesprochen und kontrolliert. Hierbei bemerkten die Beamten zudem frische Farbanhaftungen an den Händen der vermeintlichen Sprayer, welche selbige Farbnuancen wie jene frisch angebrachten Schriftzüge und Symbole beinhalteten. Bei dem Duo handelte es sich um einen 15 und 16-jährigen Deutschen. Beide konnten den Beamten keine Personaldokumente aushändigen und wurden demnach zum Zwecke der zweifelsfreien Identitätsfeststellung mit auf die Dienststelle am Hauptbahnhof Halle (Saale) genommen. Bei ihrer Durchsuchung wurden in Summe drei Spraydosen und ein Permanent Marker fest- und im Weiteren sichergestellt. Nach Ermittlung ihrer personenbezogenen Daten, Überprüfung dieser und Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen konnten die Jugendlichen mit ihren zuvor verständigten Eltern die Räumlichkeiten der Bundespolizei wieder verlassen. Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurden entsprechend eingeleitet.

