Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Wohnungseinbruchsdiebstahl, Hinweise erbeten

Baden-Baden (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher verschafften sich am Mittwochabend gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in der "Vincentisstraße". Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Unbekannten eine Balkontür auf, um in die Wohnung zu gelangen und durchsuchten dieses anschließend nach Wertsachen. Bei ihrem kriminellen Treiben erbeuteten die Einbrecher einen Tresor mit Inhaltswert von mehreren Tausend Euro. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 0781-21-2820 entgegen. /em

