Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Pkw überschlägt sich Ein Mann schwer verletzt

Tecklenburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Tecklenburg (Brochterbeck) ist am Donnerstag (28.12.2023) gegen 07.15 Uhr ein Mann schwer verletzt worden. Der 53-jährige Ibbenbürener war mit seinem Pkw ortsauswärts auf der L 591 in Richtung Lengerich unterwegs. In einer Rechtskurve kam er mit dem Mazda MX 5 nach links von der Straße ab und überschlug sich. Das Auto blieb im Straßengraben liegen. Die genaue Unfallursache steht noch nicht fest. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die Straße in beiden Richtungen gesperrt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell