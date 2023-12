Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Fahrzeugführer will sich Polizeikontrolle entziehen Eine verletzte Person bei Verkehrsunfall

Rheine (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages (27.12.2023) versuchte sich gegen 02.40 Uhr ein Fahrzeugführer einer polizeilichen Kontrolle zu entziehen. Der Fahrer eines schwarzen Audis überfuhr eine rote Ampel auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Fahrtrichtung Salzbergener Straße. Er sollte daraufhin von einem Streifenwagen angehalten werden. Der Audifahrer missachtete die Anhaltezeichen der Polizei und fuhr weiter in Richtung B70. Hier ignorierte er eine weitere rote Ampel auf der Salzbergener Straße im Kreuzungsbereich der Schillerstraße und versuchte sich so weiter der Kontrolle zu entziehen. Auf der Salzbergener Straße in Höhe des Randelbachwegs wollte der 22-Jährige augenscheinlich nach links abbiegen. Er verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und es kam zu einem Unfall. Der Rheinenser kollidierte mit einem Verteilerkasten eines Telefonanbieters und durchschlug anschließend einen angrenzenden Gartenzaun. Hier kam der Audi dann zum Stillstand. Eine männliche Person stieg auf der Beifahrerseite aus und flüchtete zu Fuß durch den angrenzenden Garten in unbekannte Richtung. Der Fahrer des Audis wurde bei dem Unfall schwer verletzt und durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, der PKW hat einen Totalschaden. Der entstandene Sachschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

