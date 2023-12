Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Einbruch in Einfamilienhaus Bargeld gestohlen

Lengerich (ots)

Am Sonntag (24.12.2023) sind Unbekannte in Lengerich zwischen 18.30 Uhr und 20.15 Uhr in ein Wohnhaus eingestiegen. Die Täter brachen in dem Haus am Schniederhaarsweg, zwischen Am Piekel und Erpenbecker Straße, die Haustür auf. Aus einem Zimmer des Hauses entwendeten sie Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Lengerich unter der Telefonnummer 05481/93 37 45 15 entgegen.

