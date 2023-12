Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Unbekannte brechen in Wohnhaus ein Bargeld und Uhr entwendet

Rheine (ots)

Am Dienstag (26.12.2023) sind in Rheine unbekannte Täter zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein, um in das Haus an der Reinhardtstraße, zwischen Konrad-Adenauer-Ring und Overbergstraße, zu gelangen. In dem Haus durchsuchten sie die Räume und öffneten mehrere Schränke. Die Täter nahmen Bargeld und eine goldene Uhr mit, die sich in einer Schatulle befanden. Der Wert der Beute steht noch nicht fest. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei Rheine unter der Telefonnummer 05971/9 38 42 15.

