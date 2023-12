Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Brand eines Müllcontainers Zeugen gesucht

Greven (ots)

Zu einem Brand am Grünen Weg in Höhe der Hausnummer 70 wurde die Polizei am Donnerstag (28.12.) um 21.38 Uhr gerufen. Beim Eintreffen stellten die Polizisten fest, dass ein 1.100 Liter Papier-Müllcontainer in Brand gesetzt wurde. Die Feuerwehr hatte den Brand bereits abgelöscht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die zur Brandzeit verdächtige Feststellungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Greven 02571/9284455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell