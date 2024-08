Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Bensheim: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

64625 Bensheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen (10.08.), zwischen 04:40 und 05:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall am Kreisel Schwarzwaldstraße / Heidelbergerstraße in Bensheim. Ein silberner Opel Astra kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wobei unter anderem der rechte Vorderreifen stark beschädigt wurde. Die Fahrt wurde dennoch auf der Felge weiter auf der Schwarzwaldstraße, Rodensteinstraße, Fehlheimerstraße, Kirchbergstraße und letztendlich in der Niederwaldstraße fortgesetzt. Das Fahrzeug sowie der mutmaßliche Fahrer konnten am selben Morgen noch durch die Polizei angetroffen werden.

Zeugen, die das Fahrzeug im genannten Zeitraum gesehen haben oder Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251/ 8468-0 zu melden.

