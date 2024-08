Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Verkehrsunfall in der Innenstadt

24-Jährige schwer verletzt

Darmstadt (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Baustellenfahrzeug und einer Passantin zog am Dienstagmittag (13.8.) die Aufmerksamkeit auf sich. Gegen 13:10 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei über einen Zusammenstoß in der Rheinstraße am Luisenplatz. Beistehende leiteten Erst-Hilfe-Maßnahmen bei der Frau ein. Nach ersten Erkenntnissen erfasste der Lastkraftwagen die Fußgängerin beim Zurücksetzen. Die 24-Jährige wurde durch einen Rettungswagen versorgt und anschließend in eine Klinik gebracht. Die genauen Umstände zu dem Unfall sind jetzt Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell