Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Bitte um Glas Wasser/45-Jähriger nach dreistem Trickdiebstahl vorläufig festgenommen

Heppenheim (ots)

Mit dem sogenannten "Glas Wasser-Trick" hat ein dreister Dieb am Montagnachmittag (12.08.), gegen 15.45 Uhr, eine ältere Frau in der Wilhelmstraße bestohlen. Nach der Bitte um ein Glas Wasser gelangte der Unbekannte in die Wohnung der Seniorin, stahl dort im Eingangsbereich des Hauses eine Geldbörse samt Geld und Bankkarten und ergriff anschließend schnell die Flucht.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nahm die Polizei "In der Krone" einen 45 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Auf dem Boden in seiner unmittelbaren Nähe fanden die Ordnungshüter unter anderem eine Bankkarte der Seniorin. Der 45-Jährige musste sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trickdiebstahls zu verantworten haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell