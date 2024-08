Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: 36-Jähriger wehrt sich gegen Angreifer

Bensheim (ots)

Ein 36 Jahre alter Mann wurde in der Nacht zum Dienstag (13.08.), gegen 2.00 Uhr, im Berliner Ring, in Höhe Badesee/Taunusanlage, von zwei Unbekannten attackiert. Abgesehen hatte es das Duo offenbar auf das Mobiltelefon des Mannes. Gegen das Entreißen des Handys konnte er sich erfolgreich zur Wehr setzen. Die beiden Kriminellen flüchteten daraufhin ohne Beute in Richtung Taunusanlage. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Einer der beiden Flüchtigen ist 30 bis 40 Jahre alt, hat dunkelbraunes, lockiges Haar, einen drei Tage-Bart und trug ein dunkles T-Shirt und auffällige grüne Shorts. Sein Begleiter war etwa gleich alt.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen wegen versuchten Raubes aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06252/7060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell