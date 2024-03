Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufmerksamer Passant findet Diebesgut

Weimar (ots)

Ein aufmerksamer Mitteiler entdeckte auf einem Weg nahe des Sophien-Hufeland-Klinikums Weimar am Samstag Mittag eine geöffnete Geldkasse und verständigte die Polizei. Wie sich herausstellte handelte es sich hierbei um Beutegut, welches in der vorangegangenen Nacht aus einem Verkaufsstand in der Lyonel-Feininger-Straße entwendet worden war. Zeugenhinweise zum Täter oder der Tatausführung nimmt die Polizeiinspektion Weimar (Tel. 03643882-0 oder per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de) entgegen.

