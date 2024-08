Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: Fahrradcodierung der Polizei am Michelsmarkt/Anmeldung erforderlich

Reichelsheim (ots)

Im Rahmen des 76. Reichelsheimer Michelsmarktes, bieten Beamte der Polizeidirektion Odenwald am Montag, den 26. August 2024, in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 14.00 Uhr, eine Fahrradcodierung auf dem Parkplatz vor der Reichenberghalle an.

Für den reibungslosen Ablauf der Aktion ist eine vorherige Anmeldung notwendig. Diese kann am Donnerstag, 22. August 2024, zwischen 11.00 und 13.00 Uhr, telefonisch bei der Schutzfrau vor Ort (SvO), Polizeioberkommissarin Carina Will, unter der Rufnummer 06164/75695-42 erfolgen.

Zur Codierung ist der Eigentumsnachweis und der Ausweis erforderlich. Zudem wird gebeten, bei E-Bikes oder Pedelecs den Batterie-Schlüssel nicht zu vergessen. Achtung: Carbonräder sind für die Codierung nicht geeignet.

