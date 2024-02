POL-PDNR: Sachbeschädigung - PKW mutwillig zerkratzt

Linz am Rhein (ots) - Am Montagabend hielt ein Zusteller mit seinem Transporter im Grünen Weg und lieferte ein Paket an einen Kunden aus. Während der Zustellung ließ der Fahrer den Motor laufen und zog die Handbremse nicht an. Hierdurch rollte der Transporter vorwärts weg und stieß gegen eine Straßenlaterne. An der Laterne und dem Transporter entstand erheblicher Sachschaden, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein ...

mehr