Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Graffiti-Schmierereien an Schulgebäude

Nordhausen (ots)

Am Montagmorgen wurden diverse Graffiti-Schmierereien an der Fassade eines Schulgebäudes in der Rudolf-Breitscheid-Straße festgestellt. Die Tat ereignete sich bisherigen Ermittlungen zufolge zwischen Donnerstag, 15 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr. Die Höhe des Sachschadens am Gebäude beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0247396

