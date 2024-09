Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rüttelplatte entwendet

Wollersleben (ots)

Zeugen sucht die Polizei nach dem Diebstahl einer Rüttelplatte im Landkreis Nordhausen. Im Tatzeitraum zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Montag, 9 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt auf das Gelände einer Kläranlage in der Dorfstraße. Dort entwendeten sie schließlich die Rüttelplatte im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort. Bisherigen Ermittlungen zufolge ist davon auszugehen, dass die Diebe die Rüttelplatte verladen und mit einem unbekannten Fahrzeug abtransportiert haben. Wem ist etwas aufgefallen? Wer hat Personen im Bereich der Kläranlage festgestellt? Wem ist am vergangenen Wochenende ein verdächtiges Fahrzeug in diesem Bereich aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0247808

