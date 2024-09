Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe auf Baustelle - Zeugen gesucht

Himmelsberg (ots)

Einen hohen Beuteschaden verursachten Diebe auf einer Baustelle in der Lori-Ludwig-Straße. Unbekannte verschafften sich dort gewaltsam Zutritt in einen Baucontainer. Sie entwendeten hochwertige Werkzeuge und Baumaschinen. Zum Beutegut zählt auch eine Rüttelplatte des Herstellers Bomag, die sich auf der Baustelle befand. Der Wert der Beute beläuft sich auf einen fünfstelligen Bereich. Am frühen Montagmorgen wurde die Tat festgestellt und bei der Polizei angezeigt. Wer kann Hinweise geben? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 entgegen.

Aktenzeichen: 0247414

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell