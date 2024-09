LPI-NDH: Fußgängerin von Fahrrad erfasst und schwer verletzt

Nordhausen (ots) - Am vergangenen Wochenende waren in Nordhausen Planenschlitzer aktiv. Im Tatzeitraum zwischen Samstag, 8.30 Uhr, und Sonntag, 12.15 Uhr, schlitzten bislang Unbekannte die Planen von drei Lkw-Aufliegern, die auf dem Parkplatz am Beethovenring abgestellt waren. Der oder die Täter entwendeten nichts. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf insgesamt etwa 800 Euro. Wer Hinweise geben kann oder bemerkt hat, wie sich jemand an den Aufliegern zu ...

