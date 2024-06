Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Geparktes Auto geschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 27.06.2024 in der Zeit von ca. 10.45 Uhr bis 11.20 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ein auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Georg-Ühlin-Straße abgestelltes Fahrzeug und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden dürfte nach derzeitigen Erkenntnissen beim Ein-/Ausparkvorgang entstanden sein. An dem geparkten Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.500 Euro.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schopfheim unter der Telefonnummer 07622 66698-0 zu melden.

