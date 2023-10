Polizei Düren

POL-DN: Auto nach Unfall ausgebrannt

Bild-Infos

Download

Linnich (ots)

Am Dienstag (10.10.2023) kam es an der Einmündung L226 / L366 in Linnich zu einem Verkehrsunfall. Eines der beiden Fahrzeuge brannte vollständig aus.

Ein 34-Jähriger aus Linnich war nach eigenen Angaben gegen 05:45 Uhr auf der L226 in Fahrtrichtung Hottorf unterwegs. Beim Passieren des Einmündungsbereichs sei eine entgegenkommende 20-jährige Frau aus Erkelenz mit ihrem Fahrzeug unvermittelt nach links in Richtung der L366 abgebogen, wodurch es zur Kollision der beiden Fahrzeuge gekommen sei. Vermutlich übersah diese den Linnicher, da unmittelbar vor seinem Fahrzeug zwei Lkw die L226, ebenfalls in Richtung Hottorf, befuhren.

Das Fahrzeug der Erkelenzerin brannte nach dem Unfall vollständig aus und wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Fahrzeugführerin des ausgebrannten Pkw wurde leicht verletzt. Der Unfallbeteiligte aus Linnich hingegen blieb unverletzt.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme waren die L226 und die L366 in beide Richtungen gesperrt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell