Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Nußloch (ots)

Am Mittwoch gegen 12:20 Uhr wurden bei einem Verkehrsunfall in der Walldorfer Straße zwei Personen leicht verletzt. Ein 31-jähriger Mercedes-Fahrer war gemeinsam mit dessen 3-jährigem Kind in Richtung Hauptstraße unterwegs, als ein entgegenkommender 83-jähriger Citroen-Fahrer aufgrund medizinischer Probleme die Kontrolle über das Auto verlor. In der Folge geriet der Citroen in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Mercedes. Hierdurch wurden der 31-Jährige sowie dessen Tochter leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 15.000 Euro. Diese mussten abgeschleppt werden.

