Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Hanhofen- Ohne Führerschein, aber unter Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol unterwegs

Hanhofen (ots)

Am Montagabend, gegen 23:30 Uhr, wurde ein 31-jähriger Mann mit seinem Pkw in der Fichtestraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten die Polizeibeamten feststellen, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem wurde Atemalkoholgeruch wahrgenommen und es ergaben sich Hinweise, welche auf die Beeinflussung durch Betäubungsmittel hindeuteten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,36 Promille. Ein durchgeführter Urintest verlief positiv auf Kokain und THC. Dem 31-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel an eine Bekannte übergeben. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell