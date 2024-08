Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Pkw beschädigt und entfernt - Polizei sucht Zeugen

Höxter (ots)

In der Zeit von Montag, 5. August, 23 Uhr, bis Dienstag, 6. August, 10:45 Uhr, kam es in Höxter zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte einen silbernen VW Up. Der genaue Unfallort ist nicht bekannt, kann jedoch auf zwei mögliche Orte eingegrenzt werden. In der Nacht auf Dienstag stand der Pkw auf der Wiesenstraße Ecke Tulpenweg in Höxter-Lüchtringen. Ab 10:30 Uhr parkte der VW auf der Johann-Prior-Straße in Höxter-Stahle auf Höhe der Kirche. Nun hoffen die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zum Verursacher geben? Laut Schadensbild kann es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um ein größeres Fahrzeug handeln. Hinweise werden unter der Rufnummer 05271/962-0 entgegengenommen.

