Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zusammenstoß zwischen Pkw und Lkw - Drei Personen verletzt

Bild-Infos

Download

Warburg (ots)

Auf der B252 bei Hohenwepel kam es zu einer Kollision zwischen einem Lkw und einem Pkw. Eine 37-jährige Pkw-Fahrerin aus Warburg wurde schwerstverletzt in ein Krankenhaus geflogen. Ein Unfallaufnahme-Team aus Paderborn unterstütze bei der Unfallaufnahme. Die B252 war für mehrere Stunden gesperrt.

Am Dienstag, 6. August, gegen 10:20 Uhr, ereignete sich auf der B252 auf Höhe der B241 bei Hohenwepel ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 37-jährige aus Warburg fuhr mit ihrem BMW aus Brakel kommend in Richtung Warburg. Mit ihr befanden sich zwei Kinder (5J. und 7J.) im Pkw. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtige sie links auf die B241 abzubiegen. Zur gleichen Zeit kam aus der entgegengesetzten Richtung ein Lkw. Der 56-jährige Lkw-Fahrer aus Tschechien versuchte auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Der Lkw erfasste den BMW und schob ihn rund 55 Meter vor sich her. Dabei wurde ein weiterer Lkw, welcher sich an der Einmündung zur B252 befand, touchiert und leicht beschädigt. Die 37-Jährige aus Warburg verletzte sich schwer und wurde mittels eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Die beiden Kinder kamen ebenfalls in ein Krankenhaus. Beide Lkw-Fahrer bleiben unverletzt. Die Unfallstelle war für mehrere Stunden komplett gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 60.000 Euro. Der Pkw und der Lkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden geborgen. Ein Unfallteam aus Paderborn unterstützte bei der Unfallaufnahme./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell