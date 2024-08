Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Geparkter Transporter beschädigt und geflüchtet

Kreis Höxter (ots)

Ein abgestelltes Transportfahrzeug in Höxter-Brenkhausen ist angefahren und erheblich beschädigt worden. Der Verursacher hat sich jedoch unerkannt entfernt. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht.

Der weiße Lieferwagen parkte in Höxter-Brenkhausen in der Straße "Am Backhaus". In dem Zeitraum zwischen Samstag, 3. August, nach 23 Uhr und Sonntag, 4. August, um 4.40 Uhr muss ein anderes Fahrzeug gegen den Lieferwagen geprallt sein, hat dabei die mittlere Schiebetür sowie Teile der Karosserie eingedrückt. Der Sachschaden liegt bei mehreren Tausend Euro. Anhand des entstandenen Schadens ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein größeres Modell, vielleicht ein SUV oder anderer Transporter, gehandelt haben könnte. Es wird um Hinweise gebeten unter Telefon 05271/962-0.

